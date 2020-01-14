Минск, , 14:47 — REGNUM Поступления в бюджет Белоруссии от введения нового «экологического» налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, а также от увеличения налога на прибыль для владельцев трубопроводов составят 210 млн белорусских рублей (около $100 млн в эквиваленте). Об этом14 января проинформировала пресс-служба минфина Белоруссии.

По расчётам министерства, ожидаемая сумма поступлений в бюджет складывается из увеличения налога на прибыль с 18% до 50%, что даст около 120 млн деноминированных белорусских рублей. Ещё 90 млн белорусских рублей добавится от экологического налога.

Так называемый экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии введён «задним числом» указом Александра Лукашенко №9 «О налогообложении» от 10 января сего года. В первом пункте указа сказано: «Установить для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом, ставку налога на прибыль в размере 50 (пятьдесят) процентов».

Напомним, в 2019 году Минск не договорился с Москвой об углублении экономической интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Также не были подписаны контракты на поставку нефти и газа из России. Эти вопросы обсуждались 14 января на совещании Александра Лукашенко с руководством республики.

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