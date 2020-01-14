Тобольский район, Тюменская область, , 14:46 — REGNUM Депутаты думы Тобольского района 14 января 2020 года приняли отставку главы муниципалитета Юрия Батта. Официальная причина ухода с поста главы района — по собственному желанию, сообщает «Тобольск.ру».

Исполняющим обязанности главы района назначен его заместитель Марат Бакиев.

Отмечается, что Юрий Батт возглавлял район с 2010 года.

Ранее уральские издания, в частности Znak.com, в конце ноября 2020 года сообщали об обысках и выемке документов в администрации Тобольского района якобы по делу о незаконной добыче песка на территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». А также в январе 2020 года звучала информация о прокурорской проверке в МУП ЖКХ Тобольского района.