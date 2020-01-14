Вашингтон, , 14:33 — REGNUM США оставили Южную Корею в списке валютных манипуляторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов США по валютным вопросам.

Согласно опубликованным данным, помимо Южной Кореи в список также вошли Германия, Ирландия, Япония, Швейцария, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. Китай был исключен из списка валютных манипуляторов.

Отмечается, что к валютным манипуляторам министерство финансов США относит страны, манипулирующих валютой для своей выгоды. При составлении списка Казначейство США ориентируется на три критерия, среди которых сальдо текущих операций, объём чистой покупки иностранной валюты и сальдо торгового баланса с США.

Известно, что в 2019 году сальдо торгового баланса Южной Кореи с США составило $20,3 млрд. В 2015 году данный показатель был равен $28 млрд, а в 2018 году $18 млрд.

В прошлом году сальдо текущих операций страны составило 4%, а объём валютной интервенции в первой половине 2019 года составил $8 млрд, что является 0,5% ВВП.