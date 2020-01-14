Джакарта, , 14:25 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индонезии Джуда Нуграха заявил, что посольство Индонезии в Маниле (Филиппины) начало эвакуацию граждан Индонезии, проживающих в провинции Кавите, сообщает Sindonews.

«Отдел по защите посольства Индонезии в Маниле помогал эвакуировать граждан Индонезии в Манилу. На сегодняшний день в посольстве Индонезии в Маниле размещены 84 индонезийских гражданина», — отметил Джуда Нуграха.

По его словам, необходимо эвакуировать жителей в радиусе 10 км от вулкана Тааль. Местоположение студенческого общежития находится в 15 км.

Напомним, школы и магазины в Маниле закрылись, когда город покрыл вулканический пепел. Тысячи людей получили приказ покинуть свои дома вблизи вулкана.

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