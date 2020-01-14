Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 января 2020, 14:26 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров рассказал премьер-министру Шри-Ланки Махинду Раджапаксу, что четыре года проработал в посольстве РФ в Коломбо. Об этом 14 января сообщает ТАСС.
Встреча Лаврова и Раджапаксы проходит в Коломбо.
В начале встречи премьер-министр Шри-Ланки поинтересовался у Лаврова, сколько лет он проработал в посольстве в Коломбо.
«Четыре года — с 1972 по 1976 год», — ответил российский дипломат.
Напомним, глава МИД РФ Лавров приехал в Коломбо с первым рабочим визитом за 11 лет. Перед визитом к Махинду Раджапаксу он провел встречу со своим ланкийским коллегой Динешем Гунаварденой и президентом республики Готабаем Раджапаксой.
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