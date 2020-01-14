Чебоксары, , 14:22 — REGNUM На оптимизацию социально-культурной сферы Чебоксар, которая началась в ноябре 2019 года, 13 января 2020 года отреагировал первый вице-спикер Совета Федерации, экс-глава Чувашии Николай Федоров. Почти полтора месяца хранивший молчание сенатор раскритиковал ликвидацию шести библиотек, отметив, что данный «подарок» — «хуже, чем преступление».

Публикация под данным заголовком появилась на странице сенатора, который назвал упразднение шести филиалов муниципального «Объединения библиотек города Чебоксары», сделанного «одним росчерком пера главы горадминистрации», «сказочным подарком». Федоров отмечает, что «это только первая ласточка: грядет, с позволения сказать, «оптимизация» учреждений культуры и спорта».

«Хотел бы ошибиться, но, видимо, перед нами тот самый случай, когда описанные выше действия хуже, чем преступление. Это ошибка. И ошибка стратегическая, поскольку сокращение сети городских библиотек в первую очередь негативно отразится на жизни юных чебоксарцев», — уверен экс-президент Чувашии, приводя статданные о том, что 89% посетителей библиотек в Чебоксарах — дети.

По его мнению, «закрытая библиотека — это погасший очаг культуры, опустевший уютный теплый дом». Федоров также припомнил, что в Чувашии было создано свыше 500 модельных библиотек, в «результате посещаемость сельских центров чтения выросла на 40%».

Сенатора уверен, что «оптимизация, проводимая чебоксарским градоначальником и его командой», куда опаснее оптимизации в системе здравоохранения, «потому что больницы и поликлиники лечат тело, а библиотеки врачуют душу».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2019 года глава администрации города Алексей Ладыков подписал постановление о ликвидации шести филиалов (библиотек) муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары».

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Этому предшествовали заявления об оптимизации в системе дополнительного образования и социально-культурной сферы. В мэрии Чебоксар ссылались на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и в результате бюджет будет не сбалансирован. Решить вопрос чиновники планируют за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей: высвободившиеся помещения планируется продать.

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