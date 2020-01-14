Тегеран, , 14:22 — REGNUM Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр должен быть выслан из страны за участие в акции протеста. Такое мнение высказал официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передаёт агентство ILNA.

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Исмаили назвал неприемлемым поведение дипломата, который принял участие в незаконном собрании.

«Если кто-то в принимающей стране становится нежелательным элементом, то народ и правительство должны его выслать», — уверен представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра задержали в Тегеране 11 января из-за якобы его участия в несогласованной с властями акции протеста. Спустя несколько часов дипломата освободили. Сам посол заявил, что не участвовал ни в какой демонстрации, а пришёл почтить память пассажиров погибшего украинского лайнера и покинул место манифестации через несколько минут. 12 января Макэйр был вызван в МИД Ирана.

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В МИД Великобритании назвали задержание посла Великобритании Роберта Макэйра в Тегеране «неприемлемым» и нарушающим Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, потребовав расследовать произошедшее. Также в министерстве добиваются от властей Ирана «полных гарантий» того, что подобное больше никогда не повторится.

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