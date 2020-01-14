Москва, , 14:20 — REGNUM В Россию из столицы Великобритании Лондона вернулся тринадцатый фигурант из списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова экс-глава компании «Инвестгруппа Сахалин» Алексей Латыпов, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«13 января в Россию вернулся тринадцатый по счету фигурант «лондонского списка» Титова Алексей Латыпов», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что незадолго до возвращения следственное управление СКР по Сахалинской области прекратило его уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российский бизнес-омбудсмен Борис Титов передал в администрацию президента список «беглых» предпринимателей, которые находятся за границей и опасаются уголовного преследования в России, но хотели бы вернуться на родину.

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