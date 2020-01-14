Анкара, , 14:14 — REGNUM В ходе переговоров в Москве по урегулированию ситуации в Ливии командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар сначала согласился подписать соглашение о перемирии, однако затем передумал. Об этом сегодня, 14 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.

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Турецкий лидер отметил, что Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии, несмотря на то, что ПНС проявило конструктивную позицию.

«Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Москве состоялись переговоры противоборствующих сторон в Ливии под эгидой России и Турции. Однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.

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Командующий ЛНА требует учесть все его замечания и внести соответствующие поправки в документ, только после этого соглашение о перемирии с силами ПНС Фаиза Сарраджа может быть подписано. В частности, речь идёт о требовании добавить в соглашение пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооружённых милиций.

Отмечается, что перед окончательным решением командующий и его окружение ещё раз «всесторонне изучат условия соглашения на предмет существующих в нём пробелов».