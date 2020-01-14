Ашхабад, , 14:09 — REGNUM 12 международных документов о сотрудничестве с ООН подписали представители правительства Туркмении на конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» 14 января, сообщает издание Orient.

Отмечается, что подписанные документы — это рабочие планы на 2020 год по партнерскому взаимодействию Туркмении с представительствами ООН. Стороны намерены расширять сотрудничество в сфере развития законодательной базы по правам ребенка, гендерного равенства, репродуктивного здоровья молодежи и по другим направлениям.

Напомним, в начале октября 2019 года министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который высоко оценил международные инициативы президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

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