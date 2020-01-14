Москва, , 14:07 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров отправил поздравительную телеграмму новому министру иностранных дел Австрии Александеру Шалленбергу. Об этом 14 января сообщили в посольстве РФ в Вене.

В телеграмме Лавров выразил надежду на продолжение позитивного сотрудничества с МИД Австрии как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

«В России высоко ценят сложившийся характер отношений с Австрией, которые имеют давние традиции, выстраиваются в духе взаимного уважения и доверия, обоюдного стремления к укреплению добрососедства вне зависимости от политической конъюнктуры», — говорится в телеграмме Лаврова.

Напомним, 7 января президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге первое в истории страны коалиционное правительство Австрийской народной партии и «Зеленых», которое было сформировано после досрочных парламентских выборов, прошедших в прошлом году, на которых победу одержала партия Себастьяна Курца.

Напомним также, глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse ранее заявил, что санкции Соединённых Штатов против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми.

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