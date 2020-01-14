Москва, , 14:01 — REGNUM Ослабление политического режима в Иране может привести к резкому росту наркотрафика через страну в том числе в РФ. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Иран сегодня сдерживает мощнейший наркотрафик из Афганистана. Если Ирана не будет в том виде, как сейчас — твердый режим, — то еще больше наркотиков хлынут в Россию», — заявил Жириновский.

Поэтому, по его словам, ситуацию в Иране сегодня нельзя дестабилизировать, а существующий в стране режим необходимо сохранить.