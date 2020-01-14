Улан-Батор, , 13:53 — REGNUM Руководитель администрации президента Монголии Зандаахуугийн Энхболд заявил, что президент не несет ответственность за нарушение договора с МВФ, обнуляя долги пенсионеров.

«Обнуление пенсионных долгов является правильным шагом. Если кто-нибудь должен нести ответственность за нарушение договора, заключенного с МВФ, пусть Чимэдийн Хурэлбаатар (министр финансов — прим ИА REGNUM) сам несет. Президент же не заключил этот договор. Монгольская народная партия заключила договор. Не было необходимисти заключить договор. По требованию МВФ повысили 9 видов налога. Национального совета безопасности этот вопрос не касается», — заявил руководитель администрации президента. Также по его словам советы МВФ никак не помогают улучшению состояний страны.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сообщил в новогоднем поздравлении о том, что Национальный совет безопасности решил списать все кредиты пенсионеров.

В связи с решением главы страны Парламент страны одобрил законопроект об одноразовом списании долгов пенсионеров.

После чего Глава делегации МВФ в Улан-Баторе Джефф Готлиб сделал заявление о нарушении властями Монголии договора, заключенного с МВФ.

«Правительство Монголии нарушил договор, заключенный с МВФ в 2017 году. Предложение об обнулении пенсионных долгов не соответствует целям программы властей, одобренной и утвержденной МВФ», — заявил Готлиф.

После заявления президента и одобрения парламентом закона об обнулении пенсионных долгов в социальных сетях активно обсуждается данный вопрос. Ряд экспертов выразили свое несогласие и заявили о возможном усилении инфляции национальной валюты и крахе экономики.

Тем временем, на гражданской онлайн-платформе Change. оrg 12 января появилась петиция, инициатором стал пользователь, гражданин Монголии Монх-Эрдэнэ Нямхуу

В петиции назвал президента популистом, отметил, что в нынешних экономических условиях обнуление пенсионных долгов провоцирует гиперинфляцию и призвал присоединить всех, чтобы противостоять решению, которое нарушает Конституцию Монголии, где сказано, что все граждане равны.

По состоянию 14 января петицию подписало 1357 человек.