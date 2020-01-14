Анкара, , 13:52 — REGNUM Если сирийские правительственные силы попытаются нарушить условия перемирия в Идлибе, то Турция готова в одностороннем порядке оказать противодействие им. Об этом 14 января во время выступления в парламенте республики заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, ответственность за то, чтобы «препятствующие политическому процессу власти Сирии отказались от акций, ведущих к кровопролитию, лежит на всех».

«Если понадобится, мы готовы решительно ответить на попытки режима нарушить перемирие в Идлибе», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года вооруженные силы Турции приступили к спецоперации «Источник мира», направленной против сирийских курдов, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Анкара не признает вклад курдских повстанцев в борьбу с террористической угрозой, считая их самих террористами.