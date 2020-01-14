Джакарта, , 13:52 — REGNUM Индонезия и Великобритания договорились об усилении сотрудничества в различных областях, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Великобритания является одним из важных торговых партнеров в Европе и крупным инвестором в Индонезии», — заявил заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар.

Заместитель министра добавил, что Великобритания является важным приоритетом для укрепления экономической дипломатии Индонезии в европейском регионе.

По его словам, стороны согласились расширять экономическое сотрудничество в областях, таких как торговля и инвестиции, творческие отрасли, включая цифровые технологии в финансовом секторе, в частности, в области энергетики, образования и развитие человеческих ресурсов.

Напомним, замминистра иностранных дел Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хизер Уилер отправилась в Джакарту с рабочим визитом 13 января 2020 года.