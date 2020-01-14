Анкара, , 13:52 — REGNUM Командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару будет преподан урок, если он продолжит атаки на ливийское Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт 14 января телеканал NTV.

Выступая в турецком парламенте, Эрдоган подчеркнул, что Анкара внимательно следит и за действиями «законных властей Ливии», и за шагами союзников ЛНА. Если удары по позициям ПНС возобновятся, Турция готова преподать Хафтару урок, добавил он.

Турецкий лидер добавил, что глава ЛНА сначала согласился на условия перемирия в Ливии, но потом сбежал из Москвы, где шли переговоры с ПНС.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры о ливийском урегулировании должны пройти 19 января в Берлине. Ожидается, что Эрдоган примет в них участие.

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