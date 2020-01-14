Минск, , 13:44 — REGNUM Вопросы государственной политики после окончания президентской кампании 2020 года обсудил 14 января Александр Лукашенко с высшим руководством Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Обсуждались предложения Совмина, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств. В частности, был рассмотрен проект президентского указа о повышении эффективности работы госсектора.

«Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены — народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными», — заявил Лукашенко.

Он сообщил своим подчинённым: «Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться».

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Напомним, официальный прогноз на 2019 год в Белоруссии реализован не был. ВВП и другие важнейшие показатели оказались ниже плановых параметров. Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года.