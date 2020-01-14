Багдад, , 13:36 — REGNUM Решение парламента Ирака о выводе из страны иностранных войск, в том числе военного контингента США, не будет пересмотрено правительством республики. Такое заявление сделали в канцелярии действующего премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, сообщает 14 января портал Al Mawazin.

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«Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечается в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 2020 года депутаты парламента Ирака на экстренном заседании проголосовали за вывод иностранных войск с территории страны. Парламентарии также призвали правительство страны отозвать запрос о помощи к коалиции США. Такое решение было принято после ракетного удара США по аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если все же придётся выводить американские войска из Ирака, он заставит Багдад выплатить Вашингтону сумму, которая была потрачена на строительство военных баз, аэродромов и комплекса посольства.

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