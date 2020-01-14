Атырау, Казахстан, , 13:36 — REGNUM Аким (глава) казахстанского Атырау Алимухаммед Куттумуратулы добровольно ушел в отставку, сообщили 14 января в пресс-службе администрации города.

Мэр Атырау поблагодарил работников администрации за поддержку и готовность принимать участие в жизни города. «Желаю процветания городу, всегда буду переживать за него и буду искренне радоваться за ваши успехи и достижения!» — сказал Куттумуратулы.

Напомним, Алимухаммед Куттумуратулы работал на различных должностях в администрации Атырауской области с 2012 года. Мэром Атырау был назначен 28 июня 2018 года.

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