Париж, , 13:45 — REGNUM Мнение экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева о политическом характере их судебного преследования отказался признать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом иск Ходорковского и Лебедева частично удовлетворён, говорится в решении, опубликованном 14 января на сайте суда.

Отмечается, что истцы жаловались на вероятную политическую мотивацию их задержания, уголовного преследования и приговора, ссылаясь на положения Европейской конвенции по правам человека. Однако суд постановил, что в этой части их претензии необоснованны.

ЕСПЧ удовлетворил жалобы истцов, связанные с нарушением гарантии справедливого разбирательства. Ранее они пожаловались на отказ суда заслушать ряд свидетелей защиты и допросить экспертов стороны обвинения. Судьи не стали рассматривать претензии о продолжительности назначенного истцам срока лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в Москве Ходорковского и Лебедева признали виновными в хищении и отмывании денег и приговорили к 14 годам колонии. Позже срок для них был сокращён. В 2014 году в рамках предыдущего решения по иску компании ЮКОС европейский суд предписал Российскому государству выплатить истцам €1,86 млрд.

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