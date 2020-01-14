Душанбе, , 13:21 — REGNUM Послом Таджикистана в Киргизии назначен Назирмад Ализода, который ранее возглавлял таджикистанское посольств в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Ранее, 13 января, глава республики Эмомали Рахмон подписал указ об освобождении с должности посла Таджикистана в Киргизии Сухроба Олимзода.

Назирмад Ализода родился 11 ноября 1967 года. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева в 1993 году, а в 2001 году — Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана.

С 2003 года работал на различных дипломатических должностях. С июня 2014 по январь 2019 года занимал должность посла в Казахстане и по совместительству в Монголии. До своего текущего назначения работал послом по особым поручениям и координатором Таджикистана в ШОС.

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