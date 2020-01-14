Тбилиси, , 13:14 — REGNUM На подготовку и проведение парламентских выборов 2020 года из госбюджета Грузии будет выделено 42 760 652 лари, что по сегодняшнему официальному обменному курсу составляет около $14,9 млн.

Согласно официальной информации с сайта ЦИК Грузии, соответствующее постановление комиссия приняла 10 января. Оно уже опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии и вступило в силу.

В частности, расходы непосредственно на проведение выборов, оплату труда представителей избирательной администрации, закупку товаров и услуг и социальное обеспечение избирательного процесса в общей сложности составят более 32,3 млн лари. Более 1 млн лари предназначено для подготовки и переподготовки чиновников избирательной администрации перед выборами. Рекламные расходы определены в размере свыше 2,1 млн лари. А на финансирование избирательных субъектов отведено более 7, 2 млн лари.

Парламентские выборы в Грузии должны состояться в октябре 2020 года. Оппозиция требовала проведения этих выборов по пропорциональной системе либо по предложенной соратниками экс-президента Саакашвили так называемой «германской модели». Но правящая партия «Грузинская мечта» отказалась от обеих инициатив и предложила внести в Конституцию новые поправки и изменить пропорциональное соотношение мандатов в пользу депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам. Если сегодня 77 мандатов в парламента принадлежат избранным по пропорциональным спискам, а 73 — мажоритариям, то по инициативе правящей партии это соотношение изменится в пропорции 100 к 50.

Оппозиция до новогодних праздников проводила регулярные акции протеста с требованием принятия ее предложений по порядку проведения выборов, но к Новому году взяла тайм-аут и обещает возобновить протестную активность после окончания всех праздников.