Джакарта, , 13:13 — REGNUM Правительство Южной Кореи подтвердило свою готовность содействовать развитию новой столицы Индонезии, которая будет расположена в Восточном Калимантане, сообщает Antara.

На двусторонней встрече, проведенной в кулуарах саммита АСЕАН — Южная Корея, главы государств подписали меморандум о взаимопонимании о техническом сотрудничестве.

«После подписания меморандума Южная Корея планирует предоставить различную информацию и поделиться опытом в вопросе переноса столицы», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии.

По его словам, чтобы поддержать развитие новой столицы Индонезии, Южная Корея предложила сотрудничество в трех приоритетных областях, а именно: дизайн, управление водными ресурсами, а также общественный транспорт и жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наследный принц ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян заявил, что хочет участвовать в строительстве новой столицы Индонезии.

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