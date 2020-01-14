Анкара, , 13:06 — REGNUM Консультации по ливийскому урегулированию, инициированные ФРГ, не будут иметь смысла без изменения позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт 14 января телеканал Haberturk.

Турецкая сторона впервые прокомментировала ситуацию вокруг Ливии после того, как Хафтар отказался подписать соглашение по урегулированию и покинул Москву. Отказ маршала подписать соглашение о перемирии явил, кто хочет мира, а кто — войны, сказал турецкий министр.

«Берлинский процесс не будет иметь смысла, если Хафтар продолжит так действовать», — отметил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве прошли межливийские переговоры, на которых представители Правительства национального согласия (ПНС) подписали соглашение о прекращении огня. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтар покинул Москву, не подписав документ. На 19 января запланирована международная конференция по ливийскому урегулированию в Берлине.

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