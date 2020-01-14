Москва, , 13:04 — REGNUM Исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы назначена Светлана Уханева. Соответствующий документ, подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным, опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

На Уханеву возложено исполнение обязанностей начальника управления записи актов гражданского состояния города Москвы. Ранее она занимала должность замначальника управления.

На сайте правительства по данным на 13:00 14 января начальником указана Елена Ефремова, в этой должности она находится с 8 октября 2018 года.