Москва, , 12:56 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил сократить гимн России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Я еще раз прошу комитет Крашенинникова (по госстроительству), давайте подправим гимн: три куплета есть, припев сделать четвертым куплетом. Когда три куплета и три припева — долгое исполнение гимна. Пожилые люди им тяжело, женщины, дети», — заявил Жириновский.

Музыка и основа текста современного гимна были переработаны из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров.