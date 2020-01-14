Иерусалим, , 12:56 — REGNUM Героизация украинских коллаборационистов, ответственных за массовые убийства людей, включая евреев, не является внутренним делом Украины, сообщили 13 января в МИД Израиля.

Во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на заявление МИД Украины о том, что героизация преступников является внутренним делом страны.

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"Сохранение памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом, включая прославление антисемитов и убийц евреев, не является внутренним делом любой страны. Наоборот, это основные обязанности и ответственность каждого израильского дипломата. Он представляет собой общий моральный долг перед Израилем и его многочисленными союзниками по всему миру», — сказано в документе.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в 2020 году украинское государство потратит более $375 тыс. на пропаганду нацизма в форме проведения детских лагерей и музыкальных фестивалей. На этих мероприятиях детям расскажут о положительной роли прогитлеровской организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственной за геноцид населения Западной Украины в годы Второй Мировой войны.

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