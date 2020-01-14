Астрахань, , 12:51 — REGNUM Министром транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области назначен Константин Владимирович Берлев. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин.

С января 2017 года до нового назначения Берлев работал заместителем генерального директора ООО «ГеоЭкоПроект». Он руководил строительством развязки «Адлерское кольцо» на трассе Джубга — Сочи, дороги горного кластера, развязки «Аэропорт» на трассе Адлер — Красная Поляна, обхода села «Молдовка» на автодороге Адлер — Красная Поляна и развязки «Краснодарское кольцо» в Сочи.

Также Игорь Бабушкин назначил Владимира Головкова исполняющим обязанности регионального министра международных и внешнеэкономических связей, а начальником управления протокола администрации губернатор Астраханской области — Мурата Карасаева.