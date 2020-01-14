Москва, , 12:48 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал принять ошибкой навязывание Абхазии Рауля Хаджимбы в качестве президента, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«В Абхазии Хаджимба ушел в отставку. Ну не хотят абхазы этого президента. Это еще 10 лет назад понятно было, когда его начали навязывать активно и против него были протесты. Но кому-то в Москве очень хочется, чтобы он в Абхазии командовал. Это наша ошибка, зачем навязывали?» — рассуждает Жириновский.

Парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра республики Валерия Бганбу.

Читайте ранее в этом сюжете: Никонов: в Абхазии все будет политически спокойно к курортному сезону