Брюссель, , 12:43 — REGNUM Обсуждение вопроса об усилении присутствия Североатлантического альянса на Ближнем Востоке государствами — членами НАТО ведётся, но пока только на политическом уровне. Об этом сегодня, 14 января, открывая заседание Военного комитета НАТО заявил его глава Стюарт Пич.

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Пич напомнил, что на усилении роли альянса на Ближнем Востоке настаивает президент США Дональд Трамп. Глава комитета пояснил, что дискуссия на политическом уровне в НАТО подразумевает выработку консенсуса в Североатлантическом совете на уровне министров иностранных дел, пишет ТАСС. И только после принятие политического решения задача выносится на обсуждение военными.

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Как сообщало ИА REGNUM, с призывом к НАТО усилить активность на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп обратился на прошлой неделе после очередного обострения отношений между США и Ираном, произошедшее из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американской спецоперации в Ираке и последующего за этим ракетного удара Ирана по американским целям в Ираке.