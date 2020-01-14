Киев, , 12:47 — REGNUM Бывший глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, освобождённый из украинской тюрьмы в рамках обмена между Россией и Украиной, не сможет лично участвовать в заседании суда в Киеве, заявил его адвокат Андрей Доманский, сообщили 14 января «РИА Новости».

Он рассказал, что Вышинский в данный момент проживает в Москве.

«В связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей… он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве… 14 января», — добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил надежду, что Украина откажется от обвинений, предъявленных Вышинскому.

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