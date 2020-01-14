Москва, , 12:42 — REGNUM Реализация задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию, пока не достигает 100% и вина в недоработке лежит на депутатах Госдумы и правительстве РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии 2020 года.

Он напомнил, что завтра, 15 января, президент РФ Владимир Путин обратится с очередным ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ.

«Это событие для всех. Необходимо будет законодательно обеспечить реализацию Послания, которое формирует приоритетную повестку не только на текущий год, но и на будущее», — заявил Володин.

При этом, напомнил он, задачи, поставленные президентом РФ в предыдущем Послании, были выполнены на 81%. По словам Володина, это высокая, но недостаточная цифра.

«Необходимо признать, что в оставшихся 19% — нерешенные проблемы людей. И мы должны быть самокритичны — недорабатываем с правительством в вопросе реализации Послания, не выполнено оно на 100%. Мы для себя должны ставить задачи выполнения Послания на все 100% тогда мы сможем взять и сказать — да, мы сделали всё, для того чтобы были решены задачи, которые поставил президент. Пока мы так сказать не можем», — заявил Володин.