Джакарта, , 12:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии отметило успех трех военных кораблей, которым удалось прогнать иностранные суда из исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны, сообщает Kompas.

«Иностранные рыболовные суда покинули ИЭЗ Индонезии. Это означает, что увеличение индонезийских патрулей вблизи острова Натуна приносит свои плоды», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

Известно, что иностранными судами были рыболовные суда КНР, которые промышляли незаконным рыболовным промыслом в территориальных водах Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава информационного центра вооруженных сил Индонезии Сисриади заявил, что патрульные корабли не будут выведены из моря вблизи острова Натуна до тех пор, пока не нормализуется ситуация.

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