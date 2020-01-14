Москва, , 12:40 — REGNUM В Госдуме изучат предложение КПРФ не завешивать Мавзолей во время Парада в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне, а также вывесить портрет верховного главнокомандующего Иосифа Сталина на ГУМе, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) предложил, чтобы «приняли парад на Мавзолее вместе с гостями, а портрет Сталина повесить на ГУМе».

«Это будет наша благодарность нашим отцам и дедам», — привел аргумент парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы изучить предложение и вынести на обсуждение Совета Думы.