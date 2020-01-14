Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Список памятников нематериального культурного наследия Грузии могут пополнить еще два объекта — чичилаки и праздник Каландоба. С такой инициативой в ходе визита в регион Гурия выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По информации администрации президента, 13 января Саломе Зурабишвили вместе с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе посетила музей имени Шалвы Радиани в селе Двабзу Озургетского муниципалитета, где проходило традиционное этнографическое мероприятие «Каланда 2020». Именно там она и озвучила свою новую инициативу.

Музей, в котором проходило традиционное празднование Каландоба, был учрежден 20 октября 1985 года в доме академика Шалвы Радиани (Шецирули). На базе музея Радиани в 2009 году был основан этнографический музей.

Чичилаки — это аналог новогодней елочки, которую народные умельцы выстругивают из ветки орехового дерева. Ее украшают разноцветными лентами и фруктами и с ней традиционно встречают в Грузии Новый год. Чичилаки считается чисто гурийским атрибутом новогодних праздников. Такое же гурийское происхождение имеет и праздник «Каландоба». Это традиционный Новый год, который в Гурии, а сегодня и по всей Грузии празднуют по старому стилю, в ночь с 13 на 14 января.

Пресс-служба президента также сообщила, что Старый Новый год — Каландоба президент Саломе Зурабишвили встретила в Гурии, в селе Шемокмеди, в многодетной семье Чхатарашвили.