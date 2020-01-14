Вильнюс, , 12:36 — REGNUM В Литве заболеваемость гриппом продолжает медленно расти, хотя до объявления эпидемии ещё далеко. По данным литовского Национального центра здоровья, уровень заболеваемости 6−12 января составлял 57,1 случаев на 10 тыс. жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 января. Эпидемия объявляется при уровне в 100 случаев на 10 тыс. жителей.

Год назад в это же время уровень заболеваемости был 93,3 случаев на 10 тыс. жителей.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящий момент фиксируется в Каунасе, самый низкий — в Таураге. На прошедшей неделе грипп диагностирован у 380 пациентов, в больницах в настоящий момент лечения проходят 47 пациентов. 33 из них дети.