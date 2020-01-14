Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Грузия 14 января отмечает День государственного флага, официально учрежденный в качестве национального праздника по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили в 2012 году.

Сегодня, как в в течение всего периода правления «Национального движения» Саакашвили, государственным флагом Грузии продолжает оставаться пятикрестовый бело-красный флаг, который первоначально являлся флагом «Национального движения».

Государственным флагом Грузии он стал вскоре после «революции роз», с 14 января 2004 года, а до этого государственным флагом был флаг первой Грузинской республики.

Лидеры «Национального движения» и их сторонники утверждали, что пятикрестовый флаг имеет в Грузии давнюю историю и что под этим флагом Грузия издревле воевала с врагами и отмечалась на старых европейских картах. Так как страной в тот период правило именно «Единое национальное движение», ему удалось «претворить в жизнь» свою инициативу и сделать партийный флаг государственным флагом Грузии.

Пришедшая к власти в октябре 2012 года «Грузинская мечта» не стала менять государственную символику, в том числе государственный флаг Грузии. И ежегодно, по утвержденной при правлении Саакашвили в 2012 году традиции, отмечает 14 января день пятикрестового государственного флага.

В связи с этим праздником Государственный совет Грузии по геральдике призывает граждан вывесить государственные флаги на крышах и балконах своих домов. А президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сегодня посетит регион Гурия, торжественно поднимет государственный пятикрестовый флаг Грузии во дворце Эристави в Чохатаури. На встрече президента с жителями Гурии будет присутствовать и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.