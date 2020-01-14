Москва, , 12:31 — REGNUM Россия не позволит оскорблять ценою жизни спасших человечество от фашизма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над коричневой чумой. Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени. Другие — трусливо молчат. Именно с их молчаливого согласия неонацисты сегодня разрушают могилы наших солдат. Оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма — мы не позволим», — заявил Володин.

Он напомнил слова президента США Франклина Рузвельта, который в июле 1943 года сказал: «Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы».

«Эти слова президента США — исторический факт. Свидетельство того, что именно СССР, воины Красной Армии внесли решающий вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне, в которой погибли и более восьмисот пятидесяти тысяч граждан США и Великобритании — стран, входивших вместе с Советским Союзом в антигитлеровскую коалицию. Подвиг русского народа, его самопожертвование спасли человечество», — сказал Володин.

По его словам, те, кто хочет перечеркнуть историю, затоптать память, должны тогда подвергнуть сомнению сказанное Рузвельтом, политиком, который четыре раза избирался президентом Соединенных Штатов.

«Он не только жил в то время, но и вместе со Сталиным и Черчиллем сформировал антигитлеровскую коалицию», — сказал Володин.

Они, по словам спикера Госдумы, должны тогда опровергнуть и Черчилля, который 23 февраля 1945 года заявил: «Красная Армия празднует 27-ю годовщину с триумфом, который вызвал безграничное восхищение ее союзников и который решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до этого, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед».

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