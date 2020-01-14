Минск, , 12:24 — REGNUM Белоруссии нужны перемены, и они произойдут, но будут «абсолютно спокойными». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 14 января на совещании Совета министров.

Он заверил, что в стране останутся неизменными принципы государственной экономической политики, формировавшиеся годами, «как бы кто ни рыдал и ни стенал». Перемены необходимы, и существующие замыслы будут реализованы.

«И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Так, белорусский лидер пообещал выборы с альтернативными кандидатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заверил, что намерен отстаивать суверенитет Белоруссии.

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