Киев, , 12:12 — REGNUM В окончательной редакции земельной реформы приобретение земли на Украине запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане «государства-агрессора», или же другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юридического лица.

Об этом заявил в ходе обсуждения документа глава комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Также Сольский рассказал, какие еще иностранцы не смогут купить земли на Украине:

«Если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения на Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем», — уточнил глава профильного комитета.

Кроме того, заявил Сольский, законопроектом запрещается совершать сделки, стороной которых являются иностранцы, или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственнойграницы.

ИА REGNUM напоминает, что Рада готовится рассматривать законопроект о продаже земли во втором чтении. Конкретная дата голосования по документу пока неизвестна. После первого чтения к земельной реформе было подано более 4 тыс. правок, однако власти заявляют, что уже проработали все замечания.