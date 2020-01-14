Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Космическим войскам США предстоит решить проблему космического мусора, заявил писатель Марк Р. Уиттингтон в статье для издания The Hill.

По словам Уиттингтона, люди, ответственные за формирование космических сил США и их доктрины, должны придумать способы ведения войны в космосе, которые позволили бы избежать появление катастрофического количества орбитального мусора. Оружие, которое взрывает спутники или другое космическое оружие, просто не годится.

«Если враг, например, Китай или Россия, окажется слишком глуп и решит взорвать спутники, то космические силы должны разработать способы удаления космического мусора. В любом случае это необходимо сделать, поскольку распространение космического мусора становится растущей проблемой в мирное время», — говорится в статье.

Напомним, в 2007 году ВС КНР провели испытания противоспутникового оружия. В результате был уничтожен нефункционирующий метеорологический спутник, который разорвало на множество кусков.

В результате взрыва образовалось облако осколков, состоящее более чем из 900 элементов, поддающихся отслеживанию. Эти осколки вращались по низкой околоземной орбите, создавая угрозу космической навигации в течение многих лет. Эксперты предполагают, что взрыв также породил тысячи осколков, которые невозможно было отследить.

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