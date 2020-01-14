Канберра, , 12:19 — REGNUM Австралия не может рассчитывать на военную помощь со стороны региональных союзников, поэтому ей нужно научиться обороняться самостоятельно, заявил профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета в Канберре Хью Уайт в статье для издания The Strategist.

По словам Уайта, характер стратегической географии — это одна из причин, которая объясняет отсутствие азиатского НАТО, а также, почему попытка его создания — СЕАТО — с треском провалилась.

«Страны Восточной Азии удалены друг от друга, а связь между ними проходит в основном по морю, а не по суше… Учитывая все это, крайне не очевидно, что уязвимость Японии или Индии перед нападением Китая зависит от безопасности Австралии или наоборот. Китай может довольно легко угрожать одной из этих стран, не угрожая другим. Не нужно идти через Японию, чтобы атаковать Австралию», — говорится в статье.

Эксперт добавил, что Австралия не может рассчитывать на помощь со стороны Японии, Индии, Индонезии или кого-либо еще, если Австралия столкнется с угрозой, также как и они не могут рассчитывать на помощь со стороны Австралии.

«Мы не должны основывать свою стратегическую позицию на оптимистическом предположении о том, что мы всегда сможем найти сильного друга, когда он нам понадобиться. Мы можем рассчитывать на Новую Зеландию, а что касается других стран, то нам нужно научиться сражаться в одиночку», — заключил эксперт.

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