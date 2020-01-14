Канберра, 14 января 2020, 12:19 — REGNUM Австралия не может рассчитывать на военную помощь со стороны региональных союзников, поэтому ей нужно научиться обороняться самостоятельно, заявил профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета в Канберре Хью Уайт в статье для издания The Strategist.
По словам Уайта, характер стратегической географии — это одна из причин, которая объясняет отсутствие азиатского НАТО, а также, почему попытка его создания — СЕАТО — с треском провалилась.
Эксперт добавил, что Австралия не может рассчитывать на помощь со стороны Японии, Индии, Индонезии или кого-либо еще, если Австралия столкнется с угрозой, также как и они не могут рассчитывать на помощь со стороны Австралии.
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