14 января 2020 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 12:34 — REGNUM Многие люди считают, что Австралии никогда не придется обороняться в одиночку и она не окажется без посторонней помощи. Даже если в будущем мы уже не сможем рассчитывать на поддержку со стороны США как на что-то само разумеющееся, эти люди уверены, что Австралия не останется в одиночестве, поскольку у нее есть много потенциальных союзников среди соседних стран. Эти оптимисты считают, что такие страны, как Япония, Индия и Индонезия, а также многие другие, являются естественными стратегическими партнерами Австралии, потому что они разделяют нашу озабоченность по поводу Китая, пишет профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета в Канберре Хью Уайт в статье для издания The Strategist.

Австралия

Читайте также: The Hill: демократы нащупали еще одно уязвимое место республиканцев

Я придерживаюсь более пессимистической точки зрения на данный счет. В своей книге «Как защитить Австралию» я утверждаю, что мы должны активно искать региональных союзников. Только работая с ними, мы можем надеяться на защиту наших более широких стратегических интересов, а также ограничить риск прямой военной угрозы. Более того, мы должны перестроить наши силы таким образом, чтобы сделать всё это наиболее эффективно.

Но такие союзники не могут стать основой для нашей стратегической позиции и планирования развития вооруженных сил. Вот почему я утверждаю, что мы должны научиться защищать Австралию самостоятельно. Для многих это может стать неожиданностью, учитывая разветвленную сеть партнерских отношений в области обороны, которые мы создали за последние несколько десятилетий. Разве все эти партнеры не являются союзниками?

Что ж, да, если мы имеем в виду дипломатическое сотрудничество в рамках противостояния влиянию Китая. Но подобные вещи не имеют значения, когда речь идет о военной стратегии и структуре вооруженных сил. Главное здесь то, сможем ли мы положиться на наших партнеров в случае необходимости защиты своей территории или жизненно важных интересов.

Для оборонной политики имеют значение только такие альянсы, которые подразумевают четкие обязательства по оказанию военной помощи на поле боя при возникновении определенных обстоятельств.

Строго говоря, у нас существует всего два таких военных альянса с соседними странами: с Новой Зеландией в рамках ANZUS и Папуа-Новой Гвинеей в соответствии с совместной декларацией принципов 1987 года. Пакт о Пятисторонней обороне не считается, потому что он обязывает нас защищать Малайзию и Сингапур, но не обязывает их помогать Австралии.

Оптимисты говорят, что всё можно изменить. Они указывают на то, что страны по всей Азии всё больше стремятся к стратегическому сотрудничеству, чтобы противостоять растущей мощи и влиянию Китая. Но напряженная работа в сфере оборонной дипломатии, включая встречи с военными представителями, тщательно сформулированные совместные заявления и логистические соглашения низкого уровня, — всё это никак не соотносится с серьезными стратегическими задачами, которые мы могли бы решать в сфере обороны.

Тем не менее многие люди уверены, что настоящие альянсы возникнут в случае реальной необходимости. Мол, такие демократические страны, как Индия, Индонезия и Япония, пойдут на большие жертвы, чтобы только помочь нам оказать противодействие давлению со стороны Китая. Эти люди, вероятно, также считают само собой разумеющимся то, что мы будем готовы пойти на большие жертвы, чтобы поддержать их.

Это называется выдавать желаемое за действительное, если только у нас нет веских оснований полагать, что эти страны отождествят свои важнейшие стратегические интересы с нашими. Широко распространено утверждение, что именно так и произойдет, потому что мы все исповедуем демократические ценности, однако этого недостаточно. Даже если бы наши политические ценности были гораздо более тесно связаны, чем они являются на самом деле, они не позволили бы создать эффективные альянсы. История говорит о том, что общие ценности мало что значат, когда речь заходит о принятии решений о войне. Общий страх перед врагом — вот что работает. Военные альянсы работают и действуют только тогда, когда стороны убеждены, что их собственная безопасность напрямую зависит от безопасности союзника, и чем больше зависимость, тем сильнее будет альянс.

Таким образом, вопрос заключается в том, обеспечит ли общее беспокойство по поводу Китая достаточную согласованность целей между нами и нашими азиатскими соседями для поддержания эффективных региональных альянсов? Я думаю, что ответ — нет.

Страны Восточной Азии удалены друг от друга, а связь между ними проходит в основном по морю, а не по суше. Даже протяженная граница между Китаем и Индией проходит в горах и является настолько труднопроходимой, что об использовании крупных наземных сил не может быть и речи. Учитывая всё это, крайне не очевидно, что уязвимость Японии или Индии перед нападением Китая зависит от безопасности Австралии или наоборот. Китай может довольно легко угрожать одной из этих стран, не угрожая другим. Не нужно идти через Японию, чтобы атаковать Австралию.

Читайте также: Globаl Times: какие сложности ждут КНР в 2020-е годы?

Характер стратегической географии — это одна из причин, которая объясняет отсутствие азиатского НАТО, а также почему попытка его создания — СЕАТО — с треском провалилась. Мы не можем рассчитывать на помощь со стороны Японии, Индии, Индонезии или кого-либо еще, если Австралия столкнется с угрозой, так же как и они не могут рассчитывать на помощь со стороны Австралии.

Это означает, что мы не должны основывать свою стратегическую позицию на оптимистическом предположении о том, что мы всегда сможем найти сильного друга, когда он нам понадобиться. Мы можем рассчитывать на Новую Зеландию, а что касается других стран, то нам нужно научиться сражаться в одиночку.