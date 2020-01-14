Москва, , 12:00 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский видит крах монархии Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Британская монархия потихоньку начинает рассыпаться. Самая древняя, самая старая… Молодежь устала бабушке повиноваться, какие-то традиции, отчеты, сами они заработают деньги, сами они хотят жить, где хотят… Нельзя это крепостное право», — сказал Жириновский.

«Но как красиво британская корона рушится? Красиво, добровольно. А у нас последнего царя расстреляли без суда и следствия, в подвале. Итог один, все монархии рухнут, но разные подходы…» — рассуждает он.

«Вот назову я, что монархия в Британии — это крепостничество, кто-то опять в соцсетях начнет на меня оскорблять: вот Жириновский опять оскорбил британскую монархию. Крепостное право — любая монархия», — утверждает депутат Госдумы.

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