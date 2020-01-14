Лондон, , 11:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном новую сделку на новых условиях вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если его не удастся сохранить. Это будет отличным выходом из сложившейся ситуации. Об этом в интервью телеканалу BBC заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Если мы избавимся от неё (сделки — прим. ИА REGNUM), тогда нам понадобится замена, — подчеркнул премьер. — Давайте заменим её на «сделку Трампа», и это будет отличный выход из ситуации».

Он также добавил, что власти Соединённого Королевства не видят предпосылок для дальнейшей эскалации в связи с убийством США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

«Я не думаю, что мы сейчас предвидим какую-то дальнейшую эскалацию напряжённости», — подчеркнул британский премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ядерная сделка, названная Совместным всеобъемлющим планом действий и согласованная предшественником президента США Дональда Трампа Бараком Обамой, была подписана между Ираном, США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией в 2015 году. согласно договорённостям, Иран согласился ограничить свою ядерную деятельность в обмен на снятие экономических санкций.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в одностороннем порядке. 5 января 2020 года правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».