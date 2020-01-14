Коломбо, Шри-Ланка, , 12:01 — REGNUM Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке стало кульминацией противоправных действий США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая 14 января на пресс-конференции в Коломбо по итогам встречи с главой МИД Шри-Ланки Динешом Гунаверденой.

Лавров напомнил, что Сулеймани официально представлял правительство Ирана и находился в Ираке с официальным визитом. Такое убийство выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал Сулеймани, возглавлявший элитные части Корпуса стражей Исламской революции, погиб 3 января под Багдадом в результате американского ракетного удара. Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил 13 января, что приказ об операции, в ходе которой убили Сулеймани, был юридически легитимен.

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