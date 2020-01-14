Киев, , 11:54 — REGNUM Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины вышли на усиленное дежурство в Киеве, поскольку в городе возобновились акции протесты против открытия рынка земли, сообщила 14 января пресс-служба Национальной полиции Украины.

Акции протеста пройдут в центре Киева, включая правительственный квартал.

Правоохранители обратились к организаторам акций протеста с призывом не нарушать общественный порядок и законы Украины.

Отметим, что 14 января законопроект о земле Верховной радой рассматриваться не будет. Акции протестов запланированы на 14−17 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что продажа земли нужна украинской власти, чтобы «заткнуть дыру» в бюджете страны.

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