Сеул, , 11:47 — REGNUM МИД Южной Кореи понизил уровень опасности при посещении Боливии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, 14 января представители министерства иностранных дел призывали граждан Южной Кореи проявлять осторожность при поездках в Боливию. Ранее, МИД страны призывал граждан воздержаться от поездок.

Тем не менее, отмечается, что представители внешнеполитического ведомства сохранили третий «красный» уровень опасности при посещении острова Солнца, поскольку в январе 2018 года на нём было обнаружено тело туриста из Южной Кореи.

«Мы продолжим следить за ситуацией в Боливии, а также прилагать все усилия для обеспечения безопасности граждан нашей страны», — сообщили в министерстве.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «желтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с обострением отношений между США и Ираном МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Ирана до «жёлтого».

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