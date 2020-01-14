Москва, 14 января 2020, 11:39 — REGNUM В Госдуме осудили предложение отменить плановые проверки для компаний, которые используют труд мигрантов.
«Преступная инициатива чиновников, которые, похоже, просто с цепи сорвались!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Нужно усиливать контроль за трудовой миграцией, а не способствовать превращению целых предприятий в миграционные анклавы, подчеркнул парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, освобождающий предприятия, привлекающих на работу мигрантов, от плановых проверок правительство может внести в Госдуму осенью. В правительстве считают, что нововведение будет способствовать экономическому росту страны, пишут «Известия».