Таллин, , 11:36 — REGNUM Россия «несерьёзно» ведёт себя на международной арене и пренебрегает обязательствами. С таким обвинением в адрес Москвы выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Кальюлайд, несерьёзное отношение России к подписи под международными соглашениями представляет проблему для всех. Так, Эстония согласна со странами НАТО в том, что Россия — «непредсказуемая страна».

В частности, Россия «напала на Украину и Грузию», заявила эстонский лидер. Как сообщало ИА REGNUM, она выразила сожаление, что РФ так и не стала «свободным и демократическим государством», как на то надеялись эстонцы после распада СССР.

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